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BMGK'daki Doğu Guta oylamasıyla ilgili Rusya'dan flaş açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın BMGK'daki ateşkes tasarısının lehinde oy kullanacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 23.2.2018 16:38 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 17:44
BMGK'daki Doğu Guta oylamasıyla ilgili Rusya'dan flaş açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılacak Suriye'de bir ay insani ateşkes ilan edilmesine yönelik tasarı için Rusya'nın lehte oy kullanacağını açıkladı.

Tasarıda, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki 700 kişinin tıbbi tahliyesi için bir ay insani ateşkes talep ediliyor.

İsveç ve Kuveyt tarafından hazırlanan ve konseye getirilen Suriye'de bir ay "insani ateşkes" talep eden karar tasarısı, bugün TSİ ile 19.00'da oylamaya sunulacak.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Doğu Guta'da katliama devam ediyor!

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BMGK'daki Doğu Guta oylamasıyla ilgili Rusya'dan flaş açıklama
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