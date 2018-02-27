Musul'daki konsolusluk baskınında kendisini Muhasebeci Kenan olarak, konsolosluk çalışanı bir polis memurunu ise DEAŞ'lı teröristlere konsolos olarak tanıtan CHP'li Öztürk, kendisini temize çıkarmak için sosyal medya hesabından kurgularla dolu bir video paylaştı.

KENDİSİNE ÖVGÜLER YAĞDIRAN KİŞİ ARKADAŞI ÇIKTI!

Yılmaz'ın paylaşımında, kendisine övgüler yağdıran kişinin Ankara'dan yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Bu yalan ise o dönemde konsoloslukta çalışan başka bir kişinin tanıklığı ile ortaya çıktı.

İşte Yılmaz'ın skandallarla dolu o paylaşımı:

CHP'li Öztürk Yılmaz'da skandal paylaşım!