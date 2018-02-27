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'li 'da skandal paylaşım!

Musul'daki konsolusluk baskınında kendisini Muhasebeci Kenan olarak tanıtan 'li , kendisini temize çıkarmak için sosyal medya hesabında skandal bir video paylaştı.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 17:50 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 17:58
CHP'li Öztürk Yılmaz'da skandal paylaşım!

Musul'daki konsolusluk baskınında kendisini Muhasebeci Kenan olarak, konsolosluk çalışanı bir polis memurunu ise DEAŞ'lı teröristlere konsolos olarak tanıtan 'li Öztürk, kendisini temize çıkarmak için sosyal medya hesabından kurgularla dolu bir video paylaştı.

KENDİSİNE ÖVGÜLER YAĞDIRAN KİŞİ ARKADAŞI ÇIKTI!

Yılmaz'ın paylaşımında, kendisine övgüler yağdıran kişinin Ankara'dan yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Bu yalan ise o dönemde konsoloslukta çalışan başka bir kişinin tanıklığı ile ortaya çıktı.

İşte Yılmaz'ın skandallarla dolu o paylaşımı:

CHP'li Öztürk Yılmaz'da skandal paylaşım!

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CHP'li Öztürk Yılmaz'da skandal paylaşım!
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