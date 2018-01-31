FETÖ’nün Öztürk Yılmaz ile bir işi var. Ama ne?

ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

FETÖ'NÜN BU ADAMLA NE İŞİ VAR?

DEAŞ adamlarıyla birlikte kaçırdığı zaman, kendini "Muhasebeci Kenan" olarak tanıttığı ortaya çıkan eski konsolos ile ilgili kafa karıştıran iddialar havalarda uçuşuyor.. Dün size, görev yaptığı yerdeki FETÖ okullarına sahip çıktığı için örgütün kendisine nasıl övgüler düzdüğünü anlatmıştık.. Hatta kaçırılmadan bir hafta evvel Fetö'nün okulu önünde çekilen fotoğrafları serbest kaldıktan sonra örgüt ele başı Gülen'in geçmiş olsun mesajını görmüşsünüzdür.. Demek ki FETÖ'nün bu adamla bir işi var.. Ama ne?..

TERÖRİSTBAŞI'NIN ÖVGÜSÜNE MAZHAR OLMASININ BİR SEBEBİ OLMALI

Kökten cemaatçi olmadığına ama FETÖ tezlerini sahiplendiğine ve FETÖ'nün övgüsüne, taktirine mazhar olduğuna göre, başka bir şeyler olmalı.. Ama ne?..

Bakın Dışişleri Bakanı, eski konsolosun maceralarını anlatırken karanlık bir sayfaya işaret etti.. Muhasebecinin AB Bakanlığı'nda görev yaptığı döneme.. ".. Sorun bakalım eski AB Bakanı Volkan Bozkır'a, neden atmışlar bakanlıktan.." dedi Dışişleri Bakanı..

AB BAKANLIĞI'NDAN 10 GÜNDE NEDEN KOVULDU?

Ben de Muhasebeci Kenan'ın AB Bakanlığı döneminin peşine düştüm.. Mevlüt Çavuşoğlu'nun anlattığı kısmen doğru. Yani kısa süre burada görev yapıp gönderildiği.. Musul konsolosluğu görevinden evvel.. Ama Volkan Bey zamanında değil Egemen Bağış zamanında çalışmış gibi görünüyor.. En azından bir süre.. Sonra?.. Sonra konsolosluk dairesine rotasyon olmuş ardından da Musul'a atanmış..

NEDEN KONSOLOS YAPILDI?

AB Bakanlığı'nın, "biz bu adamla çalışmak istemiyoruz" demesine rağmen, taltif gibi atama neden yapılmış bilmem.. Belki de bakanlıklar arası koordinasyon eksikliğinden olsa gerek.. Ama asıl FETÖ neden bu kadar ilgileniyor Eski konsolosla, orası ilginç.. Acaba FETÖ'nün bu ilgisinin sebebi, AB Bakanlığındaki o bir kaç günlük mesai sırasında yaşanan bazı şeyler olabilir mi?

EDAM TOPLANTISINDA NELER YAŞANDI?

Mesela görevi sırasında bir Bodrum toplantısı var eski konsolosun.. EDAM toplantısı.. Acaba FETÖ, orayı yakından izlemiş orada yaşananları tek tek kaydetmiş olabilir mi?.. Artık ne konuşulduysa o günkü toplantılarda?.. Ya da eski konsolosun Bakanlıktaki bazı sözleri, davetleri dert olmuş olabilir mi birilerine?.. Sahiden de bu arkadaş, neden AB Bakanlığından yollandı bir bilsek, düğüm daha kolay çözülecek.. Dur bakalım, öğreniriz elbet...

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