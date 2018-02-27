Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Meral Akşener'e TBMM Başkanı Kahraman'a hakaretten dava açıldı

'e Başkanı Kahraman'a hakaretten dava açıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında bir iftar programında kendisine ilişkin, "Meral Kılıçdaroğlu" dediği belirtilen Başkanı Kahraman'a yönelik açıklaması nedeniyle "yazılı iletiyle hakaret" suçundan dava açıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 11:23
Meral Akşener'e TBMM Başkanı Kahraman'a hakaretten dava açıldı

İYİ Parti Genel Başkanı hakkında, İstanbul'daki bir iftar programında "Meral Kılıçdaroğlu" dediği belirtilen Başkanı 'a yönelik açıklaması nedeniyle "yazılı iletiyle hakaret" suçundan dava açıldı. Kahraman, avukatı Samet Can Olgaç aracılığıyla Akşener hakkında açıklamasında kendisine hakarette bulunduğu gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık soruşturmayı tamamlayarak Akşener hakkında asliye ceza mahkemesinde dava açtı.

TWITTER HESABINDAN PAYLAŞILDI

İddianamede, Kahraman'ın, İstanbul'daki bir iftar yemeğindeki sohbet esnasında Akşener için "Şu Meral Kılıçdaroğlu mu" ifadesini kullandığına ilişkin haberlerin basında yer aldığı, Akşener'in de Twitter hesabından Kahraman'a "açık mektup" başlığıyla bir yazı paylaştığı anlatıldı ve söz konusu paylaşım nakledildi.

Yazıdaki bazı sözlerin hakaret kastıyla söylendiği, Kahraman'ın da şikayetinin bulunduğu belirtilen iddianamede, Akşener'in ise savunmasında suçlamayı kabul etmediği, Kahraman'ın ifadesinin namusuna yönelik olduğunu, kadının soyadının evlilikle değişeceğini, Kahraman'ı aradığını ancak ulaşamadığını, bu nedenle şikayete konu yazıyı yazdığını beyan ettiği anlatıldı. İddianamede Akşener'in "yazılı iletiyle hakaret" suçunu işlediği ifade edilerek, TCK'nın ilgili maddesi uyarınca 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar mahkumiyeti istendi.

Mahir Ünal'dan Meral Akşener'e tokat gibi yanıt

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Meral Akşener'e TBMM Başkanı Kahraman'a hakaretten dava açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN