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'nin '' ile aradığı çift bakın nerede yakalandı

'den yasa dışı yollarla 'ye geçen, aralarında 'nin Interpol aracılığıyla '' ile aradığı İsmail S. ile Sarah Q. çiftinin de bulunduğu 31 kişi, 'nın Akçakale ilçesinde yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 16:42
ABD'nin 'kırmızı bülten' ile aradığı çift bakın nerede yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü 'a yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik güvenlik güçlerince çalışma yapıldı.

İKİSİ DE ALMANYA VATANDAŞI

Ekipler tarafından yapılan çalışmayla 'den yasa dışı yollarla 'ye geçtiği belirlenen 31 şüpheli, Akçakale'de yakalandı. Yapılan kimlik tespitinde, şüphelilerden evli olan Cezayir ve vatandaşı Sarah Q. ile Türkiye ve Almanya vatandaşı İsmail S.'nin tarafından Interpol aracılığıyla arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan toplam 31 şüpheli, İlçe Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından polise teslim edildi. ABD tarafından aranan İsmail S., tutuklanırken, eşi Sarah Q. ise Interpol'e teslim edilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü Yabancı Şubeler Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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İsmail S. ile Sarah Q.'nun, Suriye'den Türkiye'ye geçmek için 2 kez dolandırıldığı, DEAŞ'a sosyal medya üzerinden eleman topladığı öğrenildi.

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ABD'nin 'kırmızı bülten' ile aradığı çift bakın nerede yakalandı
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