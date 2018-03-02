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Afrin şehitlerine hakarete soruşturma!

Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan askerlere ilişkin hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlarla ilgili soruşturma başlatıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 11:04
Afrin şehitlerine hakarete soruşturma!

Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan askerlerle ilgili dan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI TAKİPTE

Afrin'de dün şehit olan 8 askere yönelik sosyal medyadan çeşitli paylaşımlarda bulunulmasının ardından cumhuriyet başsavcılıkları harekete geçti.

Hakaret içerikli paylaşımların tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatan başsavcılıklar, çok sayıda sosyal medya hesabını da takibe aldı.

Bazı cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde, terör örgütü lehine propaganda yapanlara, şehitlere hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara yönelik sosyal medya hesaplarının izlenmesi için özel birimler oluşturulduğu öğrenildi.

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Afrin şehitlerine hakarete soruşturma!
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