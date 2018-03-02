Akıncı Üssü davasında pilotlar savunma yapıyor: "Üs komutanı arayıp göreve çağırdı"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Adana İncirlik 10. Tanker U¨s Komutanlıgˆı harekat komutanı sanık eski albay Erhan Gazioğlu da savunmasında, üzerine atılı tüm suçlamaları reddettiğini söyledi.

"EVDEYKEN ÜS KOMUTANI ARAYIP GÖREVE ÇAĞIRDI"

15 Temmuz Cuma günü bayrak töreninin ardından 16.00 gibi evine gittiğini, evdeyken üs komutanının arayıp terörle mücadele harekatı görevi kapsamında kendisini çağırdığını belirten Gazioğlu, filoya gittiğini ve "Asena-01" çağrı adlı uçağa bindiğini dile getirdi.

Gazioğlu, yardımcı pilot yüzbaşı Murat Altay'ın koltuğuna oturduğunu ifade ederek, uçmadan evvel üs komutanı Bekir Ercan Van'ın, Afyon üzerine gitmelerini söylediğini anlattı.

Rutin olarak kuleden motor çalıştırma müsaadesi istediklerini ve diğer izinlerin alınmasının ardından 21.47'de kalkış yaptıklarını aktaran Gazioğlu, ne kalkış yaparken ne kalktıktan sonra ne de öncesinde hava sahasının kapatıldığından kimsenin bahsetmediğini öne sürdü.

Gazioğlu, Afyon üzerinde yakıt almaya gelen uçak olmadığını, 22.53 civarı radarın sivil havacılık trafiğini aksattıkları gerekçesiyle bölgeyi terk etmelerini istediğini, bunun üzerine Konya üzerine gittiklerini söyledi.

Daha sonra da radarın "Topel talimatı, RTB", yani kalkış yaptıkları meydana dönmeleri talimatı verdiğini belirten Gazioğlu, çağrıya uyarak İncirlik'e yöneldiklerini, bu sırada "Asena-02" çağrı adlı tankerin kendilerinden önce İncirlik'e vardığını ve bekleme yaptığını kaydetti.

Gazioğlu, üssün başka bir emir olup olmadığını sorduklarını, bir süre beklemelerinin ardından Ankara üzerine gidip talep eden uçaklara yakıt ikmali yapılması şeklinde emir aldıklarını iddia etti.

Bunun üzerine Ankara'ya geldiklerini, "Asena-02" ile koordine ederek kendilerinin batıda beklemeye başladığını anlatan Gazioğlu, İstanbul istikametinden yakıt talebinde bulunulması üzerine bu tarafa yöneldiklerini söyledi.

Gazioğlu, Körfez'e gittiklerini ancak gelen olmayınca döndüklerini, ikinci kez talep edilmesi üzerine yine Körfez'e gittiklerinde 2 F-16'ya yakıt verdiklerini, Ankara'ya döndükten sonra tekrar talep edilmesi üzerine yine aynı bölgeye gidip tekrar aynı uçaklara yakıt ikmali yaptıklarını belirtti.

15 Temmuz'da verilen emri uyguladıklarını iddia eden Gazioğlu, yakıtın azalması nedeniyle 06.02'de İncirlik Üssü'ne döndüklerini anlattı.

Gazioğlu, 16 Temmuz akşamı da tanık olarak ifade vermeyi beklerken sanık olduklarını ve tutuklandıklarını söyledi.

Mahkeme başkanının tankerler ile Akıncı Üssü kule ve filo arasındaki konuşmaları daha önce dinlettiğini hatırlatarak, "Kurt filo"yu tanıyıp tanımadığını sorması üzerine Gazioğlu, "Kurt filo"yu tanımadığını öne sürdü.

Gazioğlu, bu görüşmeleri burada ilk kez dinlediğini, konuşmaları inceledikten sonra tekrar konuşabileceğini ifade etti.

YAKIT OPERATÖRÜ ASTSUBAY DA SAVUNMA YAPTI

"Asena-01" çağrı adlı uçağın yakıt ikmal operatörü olan sanık eski astsubay Hasan Kargın, 15 Temmuz'da 08.00'de mesaiye başladığını söyledi.

Bir süre sonra merkezi anons sisteminden bayrak töreninin 14.00'te yapılacağının anons edildiğini belirten Kargın, 11.00 civarında filo komutanı binbaşı Orçun Kuş'un kendisini yanına çağırıp 15, 16 ve 17 Temmuz'da terörle mücadele harekatı görevi olabileceği için evine gidip istirahat etmesini, evden ayrılmamasını emrettiğini bildirdi.

Lojmandaki evine gittikten sonra üs yakınında oturan anne babasını yemeğe davet ettiğini, tam sofraya oturacakken 21.02'de Orçun Kuş'un arayıp üsse çağırdığını aktaran Kargın, daha önce yine bir terörle mücadele harekatı görevinde Kuş ile sıkıntı yaşadığını, tekrar yaşamak istemediği için de o çağırana kadar evden ayrılmadığını iddia etti.

Kargın, şahsi aracıyla filoya gittiğini, uçuş çantasını aldıktan sonra Osman Yılmaz'ın komutanlığını yaptığı uçağa bindiğini dile getirerek, telsizden bazı konuşmaları duyduğunu, önce Afyon'a sonra da radarın talimatları doğrultusunda İncirlik'e gittiklerini anlattı.

İncirlik'e inmeyi beklerken Ankara'ya yönlendirildiklerini, burada da İstanbul yönünden gelen uçaklara yakıt ikmali yapılmasına yönelik çağrı üzerine o istikameti gittiklerini ifade eden Kargın, birkaç kez gidip gelmeleri sonucu "Atmaca 1" ve "Atmaca 2" çağrı adlı F-16'lara yakıt verdiğini söyledi.

Kargın, daha sonra İncirlik'e 06.03'te indiklerini, darbe girişiminden de telefonunu açıp internete girdiğinde haberdar olduğunu iddia etti.

Sonrasında gözaltına alınıp tutuklandığını anlatan Kargın, FETÖ ile hiçbir bağının bulunmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Duruşma, pazartesi gününe ertelendi.