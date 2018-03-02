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Erdoğan'dan ailelerine başsağlığı

Erdoğan, Afrin'de yaşanan ya ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'yu telefonla arayarak bilgi aldı

Giriş Tarihi: 2.3.2018 04:10 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 04:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

, akşam saatlerinde gelen acı haberi Senegal'de aldı. Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında yaşanan yla ilgili olarak Genelkurmay Başkanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak bilgi alan Erdoğan, çatışmada askerlerin hayatlarını kaybetmelerinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunurken, şehitlerin kederli ailelerine, başta jandarma olmak üzere tüm güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini de iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
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