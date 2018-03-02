Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde gelen acı haberi Senegal'de aldı. Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında yaşanan çatışmayla ilgili olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak bilgi alan Erdoğan, çatışmada askerlerin hayatlarını kaybetmelerinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunurken, şehitlerin kederli ailelerine, başta jandarma olmak üzere tüm güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini de iletti.

Afrin kırsalında çatışma