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Erdoğan Mali'den ayrıldı

, özel uçak "CAN" ile TSİ 23.00'te Mali'nin başkenti Bamako'dan ayrıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018 23:15 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 23:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali'den ayrıldı

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Mali Uluslararası Bamako-Senou Havalimanı'ndan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile eşi Aminata Keita uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, ve Hayvancılık Bakanı , Gümrük ve Ticaret Bakanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Mali'den ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali'den ayrıldı
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