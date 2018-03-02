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Terör örgütü 'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu öldürüldü

'un Karayazı ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin terör örgütü 'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu olan "Adil" kod adlı olduğu bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 16:59
Terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu öldürüldü

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Geventepe Mahallesi'nde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

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Operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, teröristlerden birinin örgütün Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu olan Van'ın Saray nüfusuna kayıtlı "Adil" kod adlı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, diğer 3 teröristten birinin aynı grup içinde faaliyet gösteren Karayazı nüfusuna kayıtlı "Canfeda" kod adlı Taner Ağar, diğerlerinin de "Agir" ve "Çektar" kod adlı teröristler olduğu kaydedildi.

Teröristlerin silahlarının da ele geçirildiği vurgulandı.

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Terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu öldürüldü
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