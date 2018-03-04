“Son iki asırdır dış politikada hiç olmadığı kadar bağımsız hareket etme alanı bulduk!”

BERCAN TUTAR'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Ne var ki ABD askeri ve ekonomik gücünü kaybettikçe terör, darbe, iç savaş ve ticari yaptırımlarla tanımlanan sabotaj ve kaos siyasetine daha çok sarılıyor/sarılacak.

Amerikan siyasetindeki ahlaki kepazelik, ikiyüzlülük ve barbarlık onun hegemonya arayışının omurgası haline gelmiş durumda.

Fakat istediği sonucu alması bundan sonra çok zor.

Küresel rekabet kızıştıkça Türkiye'nin uluslararası alanda daha bağımsız hareket etme imkânı da artıyor. Bu anlamda son iki asırdır hiç olmadığı kadar bağımsız hareket etme kabiliyetine kavuştuğumuz bir sürecin içindeyiz.

ABD'yi 'evine uğurladığımız' bu çok kutuplu süreç, emin olun hem ülkemize hem dünyaya daha çok refah ve barış getirecektir.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ