Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu akşam telefonda görüştü.

İki lider, görüşmede Suriye konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

DİPLOMATİK TEMASLAR YOĞUNLAŞTIRILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Afrika ziyaretine ilişkin bilgi paylaşımında da bulunduğu görüşmede, Doğu Guta'daki insani dram ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron, BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 nolu kararı doğrultusunda Doğu Guta'da bir an önce ateşkesin tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve halka insani yardımların ulaştırılması için liderler düzeyindeki diplomatik temasların yoğunlaştırılması hususunda mutabık kaldı.

Görüşmede, Suriye konusunda Türkiye, Rusya ve İran'ın nisan ayı başında İstanbul'da liderler düzeyinde gerçekleştirecekleri üçlü zirveye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Kongresi'nde kararlaştırıldığı üzere Anayasa Komitesi'nin kurulmasının Cenevre sürecinin canlanmasına katkı sağlayacağına dikkati çekti.

"Bölge halkının huzuruna katkı sağlayacak"

İki liderin Suriye konusunda karşılıklı diyaloğun devam etmesine önem verdiklerini vurguladığı görüşmede, Afrin'de terör unsurlarına karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehdidi bertaraf etmenin yanı sıra bölge halkının huzuruna da katkı sağlayacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü Burkina Faso'da Fransız Büyükelçiliği ile Kültür Merkezi'ni hedef alan terör saldırılarını da kınadığı kaydedildi.