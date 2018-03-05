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Erdoğan'dan mesajı

Erdoğan, Yeşilayın 98. kuruluş yıl dönümünü ve 'nı kutladı.

Giriş Tarihi: 6.3.2018 00:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilay Haftası mesajı

, Yeşilayın 98. kuruluş yıl dönümünü ve 'nı kutladı.

Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkenin sağlıklı bir geleceğe sahip olması için her koldan çocuk ve gençleri tehlikeye sürükleyebilecek bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele etmenin önemli bir vazifeleri ve vatani görevleri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin en köklü kuruluşlarından Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede dünyaya örnek, lider sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle alkol, tütün, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla istikrarla, samimiyetle ve bilimsel metotlarla mücadele ediyor. Bağımlılıkla mücadelemizdeki özverili çalışmalarıyla, Yeşilayımızın 98. kuruluş yıl dönümünü ve bu yola gönül verenlerin 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nı kutluyorum. Yeşilay'a bugüne kadar emek vermiş, ahirete irtihal eden tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilay Haftası mesajı
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