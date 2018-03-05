Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğine yoğun ilgi

Okuma yazma seferberliğinde bugün dersbaşı yapılıyor. 14 yaş ve üstü okuma yazma bilmeyen vatandaşlar için Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncülüğünde projelendirilen eğitim programı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himaye ve desteğiyle hayata geçirilecek projenin ilk etabı için 100 binin üzerinde başvuru yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, valilikler ve belediyeler, okuma yazma bilmeyen vatandaşların tespit edilerek kursa yönlendirilmesi için yürüttüğü çalışma tamamlandı. Bu kapsamda okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin sayıları ve ikamet ettikleri bölgeler tespit edilerek, yetişkinler kurslara davet edildi..

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2,5 MİLYON KİŞİ VAR



Çalışmalara göre 14 yaşını aştığı halde okuma yazma bilmeyen 2 milyon 462 bin 613 kişinin bulunduğu tespit edildi. Okuma yazma bilmeyen vatandaşların sayısı en çok göç alan 10 il olan İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Adana, Bursa, Van, Gaziantep, Mardin ve İzmir'de yoğunlaşırken bakanlığın kurs planlaması da bu doğrultuda şekillendi.

VATANDAŞTAN PROJEYE YOĞUN İLGİ



Hazırlık çalışmaları tamamlanan kurslara vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen 100 bini aşkın vatandaştan oluşan ilk etap eğitim programı bugün başlayacak. Eğitimler örgün öğretimdeki öğrencilerin ders saatleri dışındaki zamanlarda okullarda verilecek. Halk Eğitim Merkezleri'nden de, derslik olarak faydalanılacak.

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