Müge Anlı’da bir ilk! Okuma yazma seferberliği başlattı

Müge Anlı'nın Başlattığı Okuma Yazma Seferberliğine Cumhurbaşkanı Canlı Yayına Bağlanarak "Bu seferberlikte biz de varız!" dedi. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, bugüne kadar pek çok sosyal yardım projesine imza attı. Bugün ise Türkiye çapındaki en büyük iyiliğe imzasını Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'la birlikte attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında Müge Anlı'ya konuk oldu!

TÜRKİYE DE OKUMA YAZMA BİLMEYEN KALMASIN!

Müge Anlı bugünkü canlı yayınında hem ekran başındaki izleyicisine hem de konuklarına bir sürpriz hazırladı. Sözlerine şöyle başladı; "2 hafta önce Türkiye'de okuma yazma bilmeyen kalmasın diyerek yola çıktık ve sizler de bu çağrıya tam destek verdiniz. Benim iyilikte yarışan izleyicim bu kez eğitim için yarışacağını ispatladı. Okula gidemeyenlerin sesi, çığlığı olsun bu proje. Bu yüzden yurt içinde seferberliğe dönüştürmek gerek. Kalemle, kitapla, bilimle seferberlik istiyoruz. Bunu da ancak ülkemin Cumhurbaşkanı sağlayabilir dedik. Milletin bu taleplerini görmezden gelmeyeceğine emindim. Cumhurbaşkanı sesimizi duydu ve bugün ülkemizde okuma yazma bilmeyen kalmasın diyerek seferberlik ilan etti.

CUMHURBAŞKANI VE EŞİ MÜGE ANLI İLE TATLI SERT'E CANLI BAĞLANTIYLA KONUK OLDU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın canlı yayına bağlandıkları anlarda, stüdyoda büyük coşku yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle okuma yazma seferberliği konusundaki gayretinizi en başından beri takip ediyorum. Böyle bir kampanya olur da bizim buna destek veremememiz düşünülebilir mi? Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımıza bu kampanyayla ilgili tüm talimatları verdik. İmkanları seferber ettik ve biz de bu seferlikte varız diyor ve Milletimizin de katılımını bekliyoruz. Bu tür kampanyalarımızla eğitim öğretim konusundaki eksikliklerimizi önemli ölçüde giderdiğimizi düşünüyorum. Geçmişte çok yüksek oranlarda olan okuma yazma bilmeme düzeyini sıfıra indirme çabalarımızı sürdüreceğiz.

"BU GERÇEK ANLAMDA BİR SEFERBERLİK OLACAK"

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Anlı, Cumhurbaşkanına "Size kalben teşekkür ediyorum. Bize okulda öğretilen, seferberliği Cumhurbaşkanı başlatır. Konuk olan kişilerin acziyetini görünce bunun bir seferberliğe dönüşmesi fikri tamamen spontane söylediğim bir şeydi. Ama sizin destekleyeceğinize çok emindim. Bu gerçek anlamda bir seferberlik olacak. Müsteşar Yardımcınız ile görüştüm ve kendisi tek bir kişi bile yazılmak isterse sınıf açacağız, seferber olacağız dedi. Artık kız ve erkek öğrencilerin okullaşma oranı neredeyse eşit. Emine Hanım'ın da desteğiyle inanıyorum ki biz bu işin üstünden geliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu kampanyaya her türlü desteğin verileceğine inanıyorum"

EMİNE ERDOĞAN: HEDEFİMİZ KADINIYLA ERKEĞİYLE TÜM VATANDAŞLARIMIZIN OKUMA YAZMA ÖĞRENMESİNİ SAĞLAMAKTIR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayına eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Emine Erdoğan da kampanyaya destek verdiğini dile getirdi. Emine Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: Ülkemizin bu derin yarasının tedavisine katkı sağlamak için bizzat başlattığımız başarıyla neticelendirdiğimiz kampanyalar bulunuyor. Sadece ana- kız okuldayız kampanyasında sertifika verdiğimiz diploma sayısı 1 Milyon 832 Bin'dir. Ayrıca sizler gibi kıymetli arkadaşlarımızın yürüttüğü kampanyalara her türlü destek verdik, veriyoruz. Hedefimiz kadınıyla erkeğiyle tüm vatandaşlarımızın okuma yazma öğrenmesini sağlamaktır. Size de böyle bir hassasiyet gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.

Asıl ben teşekkür ederim. Sesimizi duyup tüm kurum ve kuruşları harekete geçirdiğiniz için. Sayın Cumhurbaşkanı, kayıtlarımızı yaptırmak için eğitim kurumlarına koşuyoruz. Ay sonu eğitime hazırız.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: TÜM İMKÂNLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ!

Ben şuan ekranda özellikle davetinize icabeten bütün vatandaşları görünce benim de heyecanım arttı. Milletimizin okuma yazma kampanyaları konusundaki hassasiyetini eskiden beri biliyoruz. Bu kampanyada her türlü desteğin verileceğine inanıyorum. Zaten halkımın ne kadar okuma yazmaya hasret olduğunu stüdyo konuklarınızdan gördüm. Vatandaşlarımız taleplerini Milli Eğitim Bakanlığı'na, Valiliklere, Kaymakamlıklara, Muhtarlıklara iletebilirler. Kurumlarımız bu talepler doğrultusunda gerekli hazırlıkları ve planlamayı yapıp, kampanyaya dahil olacaktır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİPLOMA TÖRENİNE KATILMA SÖZÜ VERDİ

Müge Anlı, başlatılan bu seferberliğe tüm desteklerini sunacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı'na ve eşine, okuma yazma öğrenen halkımıza diplomalarını da büyük bir törenle vermek ister ve bu törende sizleri de aramızda görmek isteriz davetinde bulundu. Cumhurbaşkanı ise bu davete bir mani çıkmadığı sürece diploma töreninde şahsen veya bugünkü gibi canlı bağlantıyla katılacağının sözünü de vermeyi ihmal etmedi.

SEVİM GÜRÇAY BU PROJENİN SEMBOLÜ OLDU!

Sevim Gürçay bu projenin sembolü oldu! Annesi ölmeden önce çobanlık yapması için başka bir aileye evlatlık verilen Sevim Gürçay yaşadıkları ekran başındaki herkesi hüzünlendirmişti. Fakat okuma yazması olmadığı için ne bir akraba, ne de gerçek anne babasının adını soyadını dahi biliyordu. Müge Anlı, yıllarca bunun üzüntüsüyle yaşamak zorunda kalarak büyük acılar çektiğini dile getiren Sevim Gürçay'a, programa katıldığı her gün boyunca okuma yazma öğrenmesi gerektiği telkininde bulundu.

OKUMA YAZMA ÖĞRENME SÖZÜ VERMİŞTİ

Sevim Gürçay'da Müge Anlı'nın yardımları karşılığında okuma yazma öğrenme sözü vermişti. Programı takip eden Kocaeli Dilovası Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Avşar canlı yayına bağlanarak Gürçay'ın bulunduğu yere eğitim öğretim hizmeti götürerek yerde okuma yazma öğretilebileceğinin sözünü vermişti. Ayrıca Dilovası'nda yaşayan bütün vatandaşlara çağrıda bulunan Avşar, okuma yazma öğrenmek isteyip gitme imkânı olamayan herkes için bulundukları yere hizmet götürdüklerini belirtmişti.