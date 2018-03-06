Almanya'ya kaçmak isteyen eski ateşeye savcı "10 yıl" istedi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Güllü, avukatı ve yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak ve tanık beyanlarını okudu.

Karşı beyanda bulunmak için söz verilen sanık Güllü, aleyhinde tanıklık yapan Erdal Demirtaş'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, tanığın görevde olan birçok isim için de FETÖ suçlamasında bulunduğunu ileri sürdü.

Mahkeme Başkanı Çolak, sanık ve avukatının savunmasından sonra dosyanın geldiği aşama nedeniyle duruşma savcısından esasa ilişkin mütalaasını istedi.

Savcı, iddianamede hakkında "Anayasayı ihlal suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen Güllü'nün bu suçtan beraatını, "silahlı terör örgütüne üyelik"ten ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Güllü ve avukatının esasa ilişkin savunmaları için ek süre talep etmeleri üzerine duruşmayı erteledi.

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ALMANYA'YA KAÇARKEN YAKALANDI

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı karargahında sivillere ateş ettiği tespit edilen sanık eski tuğamiral Sinan Sürer'in, Türk büyükelçiliklerinde görevli askeri ataşelerin olduğu yazışma grubuna "Arkadaşlar TSK yönetime el koymuştur. Bunu tüm muhataplarınıza derhal iletin" emri üzerine Güllü'nün, "Anlaşıldı Komutanım. Kuveyt" şeklinde karşılık verdiği belirlenmişti.

Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, Almanya'ya kaçmak için gittiği Suudi Arabistan'da yakalanan Güllü, Türkiye'ye iade edilmişti.