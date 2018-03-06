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ittifakı teklifi Anayasa Komisyonunda

Anayasa Komisyonunda lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. ve 'nin, lerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren ortak kanun teklifinin 4 maddesi daha kabul edildi. Teklifle, Siyasi Partiler Kanunu'nda, siyasi partilerin başka bir partiyi destekleme kararı alamayacağına yönelik hüküm kaldırılıyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 18:56 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 19:09
Seçim ittifakı teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda

Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu,16 Nisan'da da daha önce de şaibeye karışan hiçbir in söz konusu olmadığını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin'in söz talep etmesi üzerine komisyonu yöneten Başkanvekili, AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, belediye otobüsünün bile burada beklenildiğinden daha fazla beklenildiğini söyledi.

"Bu yakıştırma size yakışır." diyen Engin'e, Öz, kendisinin belediye otobüsüne bindiği karşılığını verdi. Engin, komisyonda müzakerede bulunduklarını, kendisinin de o müzakerenin parçası olduğunu ifade etti.

İttifak zirvesinde tam mutabakat

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da komisyonun tüzüğe göre yönetilmesi gerektiğini, komisyonun kuralları olduğunu, konuşma haklarının bulunduğunu, bu yönetim şeklinin demokratik olmadığını öne sürdü.

Partilerin seçim ittifakı arayışlarında son durum!

Konuşmaların ardından teklifin 11, 12, 13 ve 14. maddeleri kabul edildi. Daha sonra teklifin seçim ittifakını düzenleyen 15. maddesinin görüşmelerine geçildi.

Buna göre yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen, filigranı bulunan ve sandık kurullarının ihmali sonucu arkası mühürlenmeyen oy pusulaları da geçerli sayılacak.

İTTİFAK ZİRVESİNDE TAM MUTABAKAT

Sandık sonuç tutanağında, ittifakların her birinin aldığı ortak oyların sayısı ayrı ayrı gösterilecek.

Sandık sonuç tutanağının onaylı bir sureti, sandık kurulunca sandık çevresi içinde değil sandığın konulduğu bina veya yapıda herkesin görebileceği bir yere asılacak.

İlçe birleştirme tutanağında, ittifakların her birinin ortak oylarının sayısı, ittifak içindeki her bir partinin tek başına aldığı oy sayısı ile ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilen oy sayısı gösterilecek.

Teklifle, ler Kanunu'nda, siyasi partilerin başka bir partiyi destekleme kararı alamayacağına yönelik hüküm kaldırılıyor.

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Seçim ittifakı teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda
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