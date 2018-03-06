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Son Dakika Haberi: Afrin'de 8 askerin şehit düştüğü çatışmada yaralanan şehit oldu

Son dakika haberi... 'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü 'nda 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan (24), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Acı haber şehidin Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ailesine ulaştı.1 Mart tarihinde, Afrin kırsalında Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesinde /'li teröristlerle çıkan, 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 13 askerden biri olan Uzman Onbaşı Fuat Demir, bugün saat 11.00 sıralarında tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 16:57
Son Dakika Haberi: Afrin'de 8 askerin şehit düştüğü çatışmada yaralanan Uzman Onbaşı Fuat Demir şehit oldu

'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü 'nda 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan (24), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Acı haber şehidin Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ailesine ulaştı.1 Mart tarihinde, Afrin kırsalında Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesinde /'li teröristlerle çıkan, 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 13 askerden biri olan Uzman Onbaşı Fuat Demir, bugün saat 11.00 sıralarında tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

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Acı haber, Muğla'nın Dalaman ilçesinde oturan yakınlarına ulaştı. Şehidin babası Enver Demir ve annesi Zeynep Demir'in ise Ankara'da bulunduğu belirtildi. Şehidin naaşının bugün saat 18.00'de Dalaman Devlet Hastanesi'ne getirileceği, yarın da öğlende kılınacak cenaze namazı sonrası Gürleyik Mahallesi'ndeki Naldöken Mezarlığı'nda törenle toprağa verileceği belirtildi.

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