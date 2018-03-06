Suriye’deki savaşı bir tek Türkiye bitirebilir

Suriye
li Abdülkadir İbrahim (65) ve eşi Fehime Halil (62), çocukları ve torunlarıyla birlikte El-Bab bölgesinde yaşıyordu. Bölgeyi ele geçirmek için saldıran terör örgütü DEAŞ
'ın bombalı saldırı
sında, oğulları Mahmut İbrahim ve eşi İmmen Hammedi öldü. Torunlarından Nur'un (10) sol bacağı kesilirken sağ bacağında ise parçalı kırık oluştu. Cinan'ın (7) omuriliği zarar gördü ve belden aşağısı felç oldu. Vücuduna şarapnel parçaları isabet eden Şehed (8) ise hafif yaralandı. Teröre oğulları ve gelinlerini kurban veren çift, çareyi torunlarını da alarak Türkiye
'ye sığınmakta buldu. Aile şimdi, İzmir
'in Karabağlar ilçesindeki tek odalı evde 3 torunu ile yaşam mücadelesi veriyor. Fırat Kalkanı Harekatı sonrası Türkiye'de tedavi altına alınan 3 kız kardeşin sağlık durumları ise iyi. Türkiye'ye minnettar Abdülkadir İbrahim, eşi ve torunları yaşadıklarını SABAH'a anlattı. 'ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI YAŞATMASIN'
Abdulkadir İbrahim, "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Suriye'deyken şoförlük yapıyordum. Oğlum da bakkal dükkanı işletiyordu. Torunlarımın durumu ortada. Biri yürüyemiyor. Diğeri ise protez bacaklı. Torunlarımıza baktığımız için çalışamıyoruz. Bu nedenle maddi sıkıntı çekiyoruz" dedi. 'TÜRK DOKTORLAR BENİ AMELİYAT ETTİ'
Savaşın verdiği korku yüzlerinden okunan 3 yetim ve öksüz kız kardeşten Nur İbrahim, "Anne ve babamızı, onlara doyamadan kaybettik. Türk doktorlar beni ameliyat etti. Bacağım kurtulamadı ama protez sayesinde yürüyebiliyorum. Kendi işlerimi görebiliyorum. Dedeme ve babaanneme yardım ediyorum. Şu anda ben de kardeşlerim de okula gidemiyoruz. Ama okula gitmeyi çok istiyoruz" dedi. 'ERDOĞAN, HER ZAMAN MAZLUMUN YANINDA'
Dede
İbrahim, "Şu an hayattaysak Türkiye sayesinde hayattayız. Türkiye sayesinde canımızı kurtardık. Ülkemizdeki savaşı sadece Türkiye bitebilir. Suriye'ye sadece Türkiye huzur getirebilir. Türkiye ikinci vatanımız oldu. Bunlar hep Müslüman aleminin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde oldu. O her zaman mazlumun ve ezilenin yanında" diye konuştu.