Sıra Afrin merkezdeki teröristlerde

BUGÜN NELER OLDU

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 'nin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: Afrin 'de şu ana kadar 700 kilometrekarenin üzerinde bir alan teröristlerden temizlendi. Döktüğü kanın tek damlası dahil boşa gitmeyen bizim askerimizin yattığı toprak da tuttuğu bayrak da hamdolsun bellidir. Ruhunu ve bedenini kirli pazarlıkların aracı haline getirmiş, kime hizmet ettiği belli olmadan, geberip giden teröristleri kimse hatırlamayacak.Önemli direnç noktalarından olan Cinderesi'ne yönelik baskı ciddi şekilde arttı. Hem havadan hem karadan Cinderesi'ndeki teröristler sıkıştırılıyor. Çok yakında burası da temizlenecek ve böylece Afrin şehir merkezinin kuşatması önünde bulunan en büyük engellerden biri daha aşılmış olacak. Sıra Afrin şehir merkezinin kuşatılarak orada yuvalanmış teröristlerin başlarının ezilmesine geliyor. Harekatın bundan sonraki kısmının daha hızlı şekilde yürüyeceğine inanıyorum.Askerlerimizin kanları pahasına ele geçirdikleri yerlere diktikleri şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yer, güven ve huzur yuvası haline dönüşüyor. Şair 'Dalgalandığın yerde ne korku ne keder/ Gölgende bana da, bana da yer ver/ diyor ya. İşte Afrin'de de onun gölgesine sığınan korkudan ve kederden azat oluyor.Ülkemize yönelik yalanların, iftiraların, saldırıların hiçbirini karşılıksız bırakmamalıyız.Her gün Türkiye'ye 'Afrin Operasyonu uzun sürdü, hemen bitirip, çekilin' çağrısı yapılıyor. Terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın canı diğer ülkelerin on binlerce kilometre ötedeki insanlarının canından daha mı kıymetsiz?Ege'de son 6 yılda 168 bin sığınmacıyı denizden toplayıp güvenli bir yere ulaştırdık. Avrupa ülkelerinin sahil güvenlik birimleri sığınmacıların botlarını delip, onları ölüme terk ederken, biz hiçbir ön şart aramaksızın her masumun canını kurtarmanın peşindeyiz. Biz ne olursa olsun yaşatmanın, onlar ise sadece kendi konforlarını korumanın derdindeler. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana tüm insanlığın dalga geçer gibi koymuşlar önüne, diyorlar ki 'Biz beş ülkeyiz, dünyayı biz yönetiriz, biz ne dersek o olur. Dünya adeta bir korkular dünyası olmuş. Bir korkular hegemonyası var ve bunun karşısında hiçbir ülke sesini çıkarmıyor. Hiçbir lider kalkıp, konuşamıyor.Ülkemizin sınırları boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunun, rejimle de büyük ölçüde anlaşma sağlandığına göre, tek bir hedefi olabilir; o da Türkiye'dir. Hani dosttunuz; böyle mi dosttuk. Hani biz müttefiktik, hani NATO 'da beraberdik? Bunların hepsi aynen deve kuşu gibi. Buradaki hedef çok açıktır ki Türkiye'dir. Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. Türkiye'nin birliği, beraberliği, bekası ve kalkınmasındaki azmidir, gücüdür. İstedikleri kadar yalan söylesinler. İstedikleri oyalama taktiğini kullansınlar, istedikleri diplomasi oyunlarını oynasınlar. Biz bu gerçeği görüyoruz ve yüzlerine vuruyoruz, vurmaya devam edeceğiz. Nasıl yıllardır içimizdeki fitnelere geçit vermediysek, 81 milyon tek yürek, tek ses olarak ezanımıza, bayrağımıza, istiklalimize, istikbalimize sahip çıktıysak, dış tehditleri de karşılamakta kararlıyız.Seçim ittifakı konusunda MHP ile birlikte oluşturduğumuz bu ittifak, şu anda kararlı bir şekilde Meclis'te yürüyor. Niye birileri rahatsız oluyor, neden, niçin? Ayrıca BBP de Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıkça ilan etti. Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler, eğer kendilerine başka bir yol veya yol arkadaşı seçiyorlarsa, onlara da güle güle demekten başka elimizden bir şey gelmez.Anamuhalefet partisinin, milli politikalarımızı gölgeleme, ülkemize saldıranlara malzeme sağlama misyonu canımızı sıkıyor olsa da zerre kadar öneme sahip değildir. Bu partinin yöneticilerinin, daha bugünden seçim sonuçlarını gölgelemeye yönelik çabalar içine girmeleri, 2019 ile ilgili ipuçları vermeye yetiyor.Sen kalkacaksın, Yunanistan'ın S-300'leri gündeme geldiğinde ses çıkarmayacaksın, Türkiye S-400'leri alacağı zaman, sizlerden istendiğinde vermeyeceksin ama Rusya'dan S-400'leri alma yoluna gidince, anlaşınca, "NATO ülkeleri için bu yanlıştır" diyeceksin. Böyle ittifak, böyle bir dayanışma söz konusu olabilir mi? Bunların hepsi bugüne kadar yanlış alışkanlıklardır. Ama bu yanlış alışkanlıklar, kusura bakmasınlar, bize geçmez. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu yönde sorgulamalara da gelemeyiz.: Kadının, gasp edilen her hakkı, tüm insanlığa yöneltilmiş bir tehdittir. Televizyonların yayınları da işi zıvanadan çıkarıyor, onun için medyaya da sesleniyorum; lütfen, bu yayınlarınızı şöyle kesintiye uğratın. Yoksa milleti çileden çıkartacaksınız. Doğu Guta 'daki gelişmeler yenilir yutulur mu? Acaba Doğu Guta'daki gelişmeler insanlığa sığar mı? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde karar alıyorlar; batsın sizin kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var? Siz insanlığı aldatıyorsunuz, kandırıyorsunuz. Biz boşu boşuna 'dünya beşten büyüktür' demiyoruz.Unutmayın, biz her an atılacak her adıma hazır bir ülkeyiz, hazır bir milletiz. Eğer böyle bir devlete, böyle bir millete karşı 3-5 teröristi ve çapulcuyu tercih edenler varsa, hiç şüpheleri olmasın ki bu cevabı onların da yüzlerine, yüreklerine çok yakında çarparız. Bunu da bilsinler.