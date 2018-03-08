FETÖ'den yargılanan eski hakime hapis cezası

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Özatay, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

ESKİ YÜKSEK YARGI ÜYELERİ HAKİM KARŞISINDA

Cumhuriyet savcısı duruşmada açıkladığı esasa ilişkin mütalaasında, sanık Özatay'ın öğrencilik yıllarından itibaren FETÖ evlerinde kaldığını, mesleğe başladıktan sonra da örgüt ile bağını sürdürdüğünü ve örgüte eleman temini için hukuk fakültesi öğrencileri ile görüşme yaptığını belirtti.

BYLOCK KULLANDIĞI TESBİT EDİLDİ

İddia makamı, sanık Özatay'ın FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u "Özgür" kod adıyla kullandığının tespit edildiğini beyan ederek, tanık beyanları doğrultusunda da örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğunun anlaşıldığını ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından cezalandırılmasını talep etti.

Müzakere için verilen aranın ardından kararını açıklayan Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Özatay'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca Özatay'ın hükümle birlikte yattığı süreyi göz önüne alarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.