Teröristlerin vurduğu sivillerin imdadına Mehmetçik koştu

Afrin kırsalındaki Cinderes bölgesinde teröristlerin, içerisinde biri çocuk 3 kişinin bulunduğu araca yönelik silahlı saldırısında yaralanan kadın, Türk askeri tarafından kurtarılarak Hatay'da tedavi altına alındı.
Giriş Tarihi: 8.3.2018 13:42Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 13:47
Suriye'nin Afrin kırsalındaki Cinderes yakınlarında YPG/PKK'lı teröristlerin güvenli bölgeye sığınmak isteyen sivillerin bulunduğu araca yaptığı silahlı saldırıda yaralanan kadın, Mehmetçik tarafından kurtarılarak Türkiye'ye getirildi.