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Teröristlerin vurduğu in imdadına Mehmetçik koştu

kırsalındaki Cinderes bölgesinde teröristlerin, içerisinde biri çocuk 3 kişinin bulunduğu araca yönelik silahlı saldırısında yaralanan kadın, Türk askeri tarafından kurtarılarak Hatay'da tedavi altına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 13:42 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 13:47
Teröristlerin vurduğu sivillerin imdadına Mehmetçik koştu

Suriye'nin kırsalındaki Cinderes yakınlarında /'lı teröristlerin güvenli bölgeye sığınmak isteyen in bulunduğu araca yaptığı silahlı saldırıda yaralanan kadın, Mehmetçik tarafından kurtarılarak Türkiye'ye getirildi.

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Teröristlerin vurduğu sivillerin imdadına Mehmetçik koştu
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