Hayrola, Erdoğan niye konuşmuyormuş?

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR...

Türkiye kamuoyu bir süredir sözüm ona bazı dini figürlerin ipe sapa gelmez açıklamalarını konuşuyor. Bu açıklamalar kamuoyu vicdanını yaralayan, kadınları aşağılayan, erkekleri zan altında bırakan izahı kabil olmayan türden açıklamalar.



Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önce bu meseleyle ilgili konuştu ve Diyanet'i göreve çağırdı.

Gerçek ilim sahiplerinin çıkıp Müslümanların güncel meseleleriyle ilgili doğru bilgilerle halkı aydınlatması gerektiğini söyledi.

İslam'ın düne değil, bugüne ait bir din olduğu- nu vurguladı, Nassın değil, içtihadi hükümlerin dönemin şartlarına göre yenilenmeye ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Çarpıtmayın!



Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri eder etmez gizli Erdoğan düşmanları hemen kampanya başlattı. Malum çevreler. Hemen hepsi vakti zamanında Erdoğansız AK Parti projesine destek vermiş tipler. Neymiş efendim Cumhurbaşkanı her konuda konuşmayacakmış!

Yahu bu ülkede, hatta İslam dünyasında Müslümanların haklarını savunmak ve izzetini korumak için R. Tayyip Erdoğan kadar mücadele eden bir başka lider var mı?

Yok! Hele ki bir siyasi liderin kamuoyu vicdanını zedeleyen bir meseleye duyarsız kalması düşünülebilir mi? Sırf birilerinin egosu incinmesin diye Erdoğan susacak öyle mi?

Yok. O öyle değil...

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