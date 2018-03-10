İlahiyat fakültelerinden Erdoğan’a büyük destek

Verdikleri
"fetva"larla her kesimden vatandaşı tedirgin eden sahte ilahiyatçılara tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın "Müslümanlar kendini güncellemeli" şeklindeki sözlerinin üzerinden sosyal medyada başlatılan kara propagandaya da sert tepki gösteren ilahiyat fakültelerinin açıklamaları, özetle şöyle: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Ali Osman Ateş: "
Artık bıçağın kemiğe dayandığını, halkımızın rahatsızlığının tahammül edilemez boyutlara ulaştığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın
da bu hususta milletimizin duygularına tercüman olduğunu düşünüyorum. Milletimizi de, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve ilahiyat fakültelerimizin sesine kulak vermeye davet ediyorum." Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi:
Cumhurbaşkanımız'ın dinin doğru anlaşılması ve yorumlanması yönündeki hassasiyetine aynen katıldığımızı, ilahiyat fakülteleri olarak bu konudaki görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz." aHaber'e konuşan Marmara İlahiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ali Köse de Erdoğan'ın açıklamalarına destek vererek, fetvalar için yetkili kurumun Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu olduğuna dikkat çekti. Ankara Üniveritesi İlahiyat Fakültesi:
"Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamayı son derece anlamlı, önemli ve yerinde buluyor, bu yolda yapılacak çalışmalara her türlü bilimsel katkıyı sunmanın görevimiz olduğunu saygıyla duyuruyoruz." İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: "
Her duyarlı mümin gibi Sayın Cumhurbaşkanımız da dinimizin bu şekilde istiskal edilmesine tahammül edemediği için bir açıklama yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın hamiyet-i diniyesinden kaynaklanan bu ifadelerini dinimizi yanlış/kötü algılardan arındırma amacıyla dile getirdiğini görüyor ve destekliyoruz. Bu açıklamaların bazı kesimlerce dinde reform isteği gibi yorumlanmasının yersiz ve haksız olduğunu düşünmekteyiz.