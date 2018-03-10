Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İlahiyat fakültelerinden Erdoğan’a büyük destek

İlahiyat fakültelerinden Erdoğan’a büyük destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, dini alet ederek tepki çeken açıklamalarda bulunan marjinal kesimlerle ilgili çıkışına ilahiyat fakültelerinden destek geldi

Giriş Tarihi: 10.3.2018
İlahiyat fakültelerinden Erdoğan’a büyük destek
Verdikleri "fetva"larla her kesimden vatandaşı tedirgin eden sahte ilahiyatçılara tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı 'ın "Müslümanlar kendini güncellemeli" şeklindeki sözlerinin üzerinden sosyal medyada başlatılan kara propagandaya da sert tepki gösteren ilahiyat fakültelerinin açıklamaları, özetle şöyle:
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Ali Osman Ateş: "Artık bıçağın kemiğe dayandığını, halkımızın rahatsızlığının tahammül edilemez boyutlara ulaştığını, Sayın da bu hususta milletimizin duygularına tercüman olduğunu düşünüyorum. Milletimizi de, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve ilahiyat fakültelerimizin sesine kulak vermeye davet ediyorum."
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Cumhurbaşkanımız'ın dinin doğru anlaşılması ve yorumlanması yönündeki hassasiyetine aynen katıldığımızı, ilahiyat fakülteleri olarak bu konudaki görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz." aHaber'e konuşan Marmara Dekanı Prof. Dr. Ali Köse de Erdoğan'ın açıklamalarına destek vererek, fetvalar için yetkili kurumun Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu olduğuna dikkat çekti.
Ankara Üniveritesi İlahiyat Fakültesi: "Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamayı son derece anlamlı, önemli ve yerinde buluyor, bu yolda yapılacak çalışmalara her türlü bilimsel katkıyı sunmanın görevimiz olduğunu saygıyla duyuruyoruz."
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: "Her duyarlı mümin gibi Sayın Cumhurbaşkanımız da dinimizin bu şekilde istiskal edilmesine tahammül edemediği için bir açıklama yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın hamiyet-i diniyesinden kaynaklanan bu ifadelerini dinimizi yanlış/kötü algılardan arındırma amacıyla dile getirdiğini görüyor ve destekliyoruz. Bu açıklamaların bazı kesimlerce dinde reform isteği gibi yorumlanmasının yersiz ve haksız olduğunu düşünmekteyiz.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İlahiyat fakültelerinden Erdoğan’a büyük destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN