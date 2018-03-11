Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Bolu İl kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3300 olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Bu yolda hep beraber yürüdüğümüzde her zaman yücelmişiz, büyümüşüz. Yeniden bir dirilişimiz var. Bu dirilis kendisini Afrin'de ve Cerablus'ta gösterdi. Peki biz burada ne yapıyoruz? İşgale mi gidiyoruz? Hayır. Biz buraları asıl sahiplerine teslim etmeye çalışıyoruz. Bu toprakların sahipleri buralara dönmeye başladı. Çünkü biz merhamet dininin mensuplarıyız. Biz bu yolda azimli ve kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Burada zerre kadar taviz vermeyeceğiz.

"DİNİMİZE KARŞI YAPILAN SALDIRILARA KARŞI BİRLİKTE OLMALIYIZ"

Din adına konuşmak belki bana yakışmayabilir. Ama bir Müslüman olarak dinime zaafiyet getirenler hakkında konuşmak hakkımdır. Bu ilhamla konuşmam gerekir elbet. Dolayısıyla da ilahiyatçılarımız ve fakültelerimiz de bu konudaki eleştirilerini de söylemeleri gerekir.

Dinimize karşı yapılan saldırılara karşı birlikte olmalıyız. FETÖ dinimize saldırmadı mı? O da kürsülerden din adına konuşuyordu. Bunlar din düşmanı. Bu yüzden bunlara karşı beraber olacağız, kardeş olacağız, diri olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Biz 81 milyon olarak tek yüreğiz. Her zaman omuz omuza olacağız. Rabbim bu bütünlüğümüzü ve kardeşliğimizi daim kılsın.