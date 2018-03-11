Sivilleri hapsettiler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı ile her geçen gün köşeye sıkışan PKK/YPG'li teröristler Afrin kent merkezine doğru çekiliyor. Teröristler geri çekilirken boşalttıkları köylerde yaşayan sivilleri de zorla şehir merkezine götürüyor. Afrin şehir merkezinde sıkışan yüzbinlerce sivil şehirden çıkmanın yollarını ararken PKK/YPG'li teröristler sivilleri canlı kalkan olarak kullanabilmek için şehrin dışına çıkmalarını önlüyor. BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq da Afrin'den ayrılmak isteyen ancak engellenen sivillerin durumundan endişe duyduklarını söyleyerek Afrin'deki krize dikkat çekmişti.

SADECE 5 BİN KİŞİ ÇIKABİLDİ

Tüm baskılara rağmen Afrin'den şimdiye kadar 5 bin kişi ayrılabildi. Yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler kendi araçlarıyla Esad rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine doğru yol alıyor. Zeytin Dalı Harekâtı'nda önemli roller üstlenen Fatih Sultan Mehmet Tümeni Komutanı Mahmut Süleyman Zengin de Afrin'deki sivillerin terör örgütü tarafından zorla tutulduğunu söyledi. Süleyman şöyle dedi: "Biz bu coğrafyanın insanlarıyız. Afrin'de, Halep'de ve birçok yerde dostlarımız ve iletişim kurduğumuz insanlar var. Afrin'den binlerce kişi bana ve diğer ÖSO komutanlarına ulaşarak yardım istiyor. Afrin'den çıkmak istediklerini söylüyorlar. Terör örgütü masum insanları canlı kalkan olarak kullanabilmek için alıkoyuyor. Şimdilik sadece kendi ailelerinin Afrin'den çıkmasına izin veriyorlar."

'24 SAATTE TEK SİVİL KALMAZ'

Terör örgütünün Afrin'den çıkmak isteyen insanlardan para aldığını da söyleyen Zengin şöyle devam etti: "Terör örgütü sivilleri şehir merkezine doldurduktan sonra bu durumdan rant sağlamaya çalışıyor. Şehirden çıkmak isteyenlerden kişi başına bin dolar isteniyor. Şimdilik bu parayı verenleri bir şekilde dışarı çıkartıyorlar. Eğer terör örgütü insanlara baskı uygulamasa Afrin 24 saat içinde boşalır. Tek bir sivil bile kalmaz. Şimdilik bütün yolları eli silahlı teröristler tutuyor ama Afrin artık çok yakın. Orada yaşayanları esaretten kurtaracağız." PKK/YPG'nin, kenti terk etmek isteyen bazı sivilleri katlettiği de öğrenildi.