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Türk Katar'a 33 firma ile çıkarma yaptı

Türk savunma sanayisi, Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'na (DIMDEX 2018) 33 firma ile katılarak savunma teknolojilerindeki iddiasını ortaya koydu. DIMDEX 2018, Katar'ın başkenti Doha'daki Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde başladı. Fuarın açılışına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı , Müsteşarı (SSM) İsmail Demir de katıldı.

Giriş Tarihi: 12.3.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 12:30
Türk Savunma Sanayii Katar'a 33 firma ile çıkarma yaptı

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani'nin himayelerinde ve Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde icra edilen DIMDEX 2018'de, 180'in üzerinde firma ürünlerini sergilerken, 90 ülkeden katılımcı bekleniyor. Deniz savunma sanayisine yönelik bir etkinlik olarak başlayan DIMDEX, yıllar içinde kapsamı genişletilerek havacılık, elektronik sistemler ve kara sistemlerinin de sergilendiği bir fuara dönüştü.Türkiye, fuara SSM koordinatörlüğünde, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği ve 33 firma ile katılım sağlıyor. Söz konusu firmaların stantlarının kapladığı alanının büyüklüğü 2 bin 413 metrekareyi buluyor.

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Türk Savunma Sanayii Katar'a 33 firma ile çıkarma yaptı
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