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Vasiyetname ""e taşınıyor

Adalet Bakanlığı, vasiyetnamenin Kapısı üzerinden alınmasına yönelik çalışmayı tamamladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 15:40
Vasiyetname e-Devlete taşınıyor

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla, ölen kişinin mirasın paylaşımına yönelik beyanlarını da kapsayan vasiyetnameye kısa süre içerisinde "" üzerinden ulaşılabilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi için çalışma başlattı.

Başkanlık, çalışmalarını tamamladığı uygulamanın hayata geçirilmesi için "e-Devlet"e bildirimde bulundu.

Böylece, Adalet Bakanlığının "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına kısa süre içerisinde vasiyetname alınması da eklenecek. Kullancılar, oluşturulacak alana vatandaşlık numarası ile giriş yaparak vasiyetname sorgulatabilecek.

Uygulama ile noterlerin verdiği, mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere ulaşılabilecek.

Yeni uygulama 1 Ocak 2017 tarihi ve sonrasını kapsayacak.

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Vasiyetname "e-Devlet"e taşınıyor
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