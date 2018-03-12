YPG’nin ‘özel güçleri’ ÖSO’ya direnemedi

Afrin merkezine ilerleyen ÖSO
, YPG
/ PKK'nin ABD tarafından eğitilen sözde özel kuvvetlerine ait üssü, kısa bir çatışmadan sonra ele geçirdi. İlçe merkezinin 2 km. kuzeydoğusundaki "135. Alay" olarak bilinen askeri üs temizlendi. Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezinin çevresindeki en önemli noktalarından birisi olan ve örgütün sözde özel kuvvetleri (HAT) tarafından kullanılan noktanın, kısa bir çatışmanın ardından alınmasıyla teröristlere ağır darbe vuruldu. Ele geçirilen üste, yer altına inen tünel girişleri ile tepenin içindeki büyük bir mağaraya park edilmiş çok sayıda araç bulundu. Mağarada ayrıca çok sayıda askeri mühimmata rastlandı. "135. Alay" üssü, Esad rejimin bölgeden çekilmesiyle üs, örgütün en önemli askeri noktalarından biri haline gelmişti.