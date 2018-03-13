ABD tarihinde bir ilk! CIA'e ilk kadın direktör

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevinden aldı ve yerine CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirdi. Beyaz Saray’dan verilen bilgiye göre, CIA Direktör Yardımcısı Gina Hapsel ise Pompeo’nun görevine gelerek, istihbarat servisinin tarihindeki "ilk kadın direktör" olacak.
Giriş Tarihi: 13.3.2018 16:13
ABD tarihinde bir ilk oldu. ABD Dışişleri Bakanlığına gelen CIA direktörü Mike Pompeo yerine ilk kez bir kadın direktör getirildi.
Yeni direktör Gina Hapsel istihbarat servisindeki ilk kadın direktör oldu.