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tarihinde bir ilk! 'e ilk kadın direktör

Başkanı , Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevinden aldı ve yerine Direktörü ’yu getirdi. ’dan verilen bilgiye göre, CIA Direktör Yardımcısı ise Pompeo’nun görevine gelerek, istihbarat servisinin tarihindeki "ilk kadın direktör" olacak.

Giriş Tarihi: 13.3.2018 16:13
ABD tarihinde bir ilk! CIA'e ilk kadın direktör

tarihinde bir ilk oldu. ABD Dışişleri Bakanlığına gelen direktörü yerine ilk kez bir kadın direktör getirildi.

Yeni direktör istihbarat servisindeki ilk kadın direktör oldu.

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ABD tarihinde bir ilk! CIA'e ilk kadın direktör
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