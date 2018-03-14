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Emekli astsubay ’den gözaltına alındı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 yıl önce emekli olan astsubay / terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 12:35 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 12:36
Emekli astsubay FETÖ’den gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü terör timleri ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinin adli makamlar ile koordineli olarak yürüttüğü operasyon sonucunda Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda astsubay olarak görevliyken Şubat 2017'de emekli olan Y.B'nin / terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli Y.B'nin İncirliova ilçesinde bulunan evinde yapılan aramada 5 adet fişek, 1 adet uçaksavar fişeği, 23 adet CD ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. İfadesi alınan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

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Emekli astsubay FETÖ’den gözaltına alındı
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