Saldırıya uğrayan ya sinagoglar olsaydı?

Avrupa ülkelerinin, her fırsatta "terör örgütü değil" diyerek YPG'li militanlara sahip çıkması Batılı basını bile isyan ettirdi. PKK / YPG destekçileri, günlerdir Avrupa'da yalan haberlerle provokasyon ve destek arayışı içinde. Militanlar bununla da yetinmeyerek Avrupa genelindeki Türk kurumlarına ardı ardına saldırılar düzenliyor ve her ortamda açık açık Türkiye'ye karşı terör eylemleri çağrısı yapıyor. Avrupa polisi şimdiye kadar PKK / YPG'lilerin terör adımlarına seyirci kaldı. Tagesspiegel gazetesinin haberinde ise Batı'nın bu tutumu eleştirildi. Camilere saldırılara yeterince tepki gösterilmediğine dikkat çekilen haberde şunlar kaydedildi: "Üç kilisenin veya üç sinagogun yandığını bir düşünün. Büyük olasılıkla bu konuda özel programlar yayınlanır, röportajlar yapılır, başyazı yazılırdı. Eylemleri mantıkla açıklama veya haklı çıkarma denemeleri sert bir şekilde reddedilirdi. Gazze Şeridi'ndeki feci duruma dikkat çekmek isteyen Filistinliler tarafından sinagoglara saldırılar düzenlenseydi ne olurdu? Bu türden sorulara verilecek haklı yanıt şöyle olurdu: Almanya'da kim sinagoglara, kiliselere veya camilere yönelik fitili ateşliyorsa, tüm inananları töhmet altında bırakıyor, barışçı bir şekilde bir arada yaşama karşı günah işliyor." Bu arada Hollanda'da, Denk Partisi'nin, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri tarafından cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikilmesinin parlamentoda tartışılması teklifi de reddedildi.

SORUŞTURMALAR PKK'YA ODAKLANIYOR

Almanya içişleri bakanlığı, hafta sonunda Türkler'in kullandığı bazı camilerin çıkan yangınlardan hasar görmesi üzerine, Alman güvenlik kurumlarının Berlin, Stuttgart ve diğer kentlerde Türkler'in yaşadığı yerlere yönelik şiddet belirtilerine karşı tetikte olduklarını açıkladı. Öte yandan Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bir Türk camisine düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada güvenlik birimlerinin PKK / YPG destekçileri üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.