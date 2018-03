"Türk askeri ve ÖSO keşke hep burada kalsa"

Teröristler varken bir iki gün boyunca bombardıman yapıldı ancak evler vurulmadı. Sadece evlerin etrafındaki terör noktalarına hassas atışlar yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırılan köylerde normal yaşama dönen siviller, Türk askeri ve muhalif savaşçıların kendilerine yönelik hassasiyetine dikkati çekiyor.

HALK SOKAKLARA ÇIKMAYA VE İŞ YERLERİNİ AÇMAYA BAŞLADI

TSK ve ÖSO tarafından teröristlerle yaşanan çatışmaların ardından 9 Mart'ta terörden temizlenen Meryemeyn köyünde, YPG/PKK baskısının sona ermesi ve güvenliğin sağlanmasıyla halk sokaklara çıkmaya ve iş yerlerini açmaya başladı.

Meryemeyn kurtarıldığı sırada evinde bulunan ve işlettiği bakkalı tekrar açan İbrahim Hammud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köyün yüzde 90'dan fazlası sivildi, teröristler varken bir iki gün boyunca bombardıman yapıldı ancak evler vurulmadı. Sadece evlerin etrafındaki terör noktaların hassas atışlar yapıldı." dedi.

Hammud, "Türk askeri ve ÖSO birliklerinin bize davranışlarI çok ama çok iyiydi. Keşke burada hep kalsalar, düzen sağlansa." diye konuştu.

Köydeki diğer bir esnaf Mahir el-Kasım, bölgede güvenliğin sağlandığını ve her şeyin normal akışında olduğunu söyledi.

Çatışmaların geçen perşembe sabahı başlayıp cuma akşamı sona erdiğini ifade eden Kasım, "Evimizde oturduk, köyün yüzde 90'ı burayı terk etmedi ve Türk ordusu ile ÖSO'nun köyü kurtarmasını bekledi. PYD/PKK buradayken köyden çıkışımız yasaktı. Ancak şimdi tamamen özgürüz ve bize çok iyi davranıyorlar. " şeklinde konuştu.

"PYD/PKK KENDİLERİNE OLMAYANLARA EZİYET ETTİ"

Afrinli sivil Hasan Biddur da "Ben Meryemeyn'de eczacıyım. Buradan ayrılmadım, çoğu köylü de burada kaldı. Türk askeri ve ÖSO bize kardeş gibi davrandı. Hiçbir kötülük ya da insana sıkıntı veren hiçbir şey görmedik." dedi.

"PYD/PKK kendilerine olmayanlara eziyet etti. Ama Türk askeri veya ÖSO'dan böyle bir muamele görmedik" diyen Biddur, teröristlerin zorunlu olarak erkekleri silah altına aldıklarını, ticaret dahil her faaliyet için bir belge istediğini bu belgelerin hazırlanması içinde para talep ettiğini söyledi.

"İKİBUÇUK YILDIR BU ANI BEKLİYORDUK"

Meryemin sakinlerinden Yamin el-Hacci, "Allah'a çok şükür. İki buçuk yıldır bu anı bekliyorduk. Yıllardır terörün kuşatması altındaydık. Her şey çok güzel şu an." dedi

Türk ordusu ve ÖSO'nun bölge halkına karşı çok anlayış ve şefkat gösterdiğini belirten Hacci, "Sabah buraya gelirken bana nereye gittiğimi sordular. 'Dükkanımı açacağım' dedim. 'Neden şimdiye kadar açmadın ki artık her şey normal dilediğiniz gibi işinizi yapın' dediler." ifadelerini kullandı.

Terör örgütünün halka söylediği yalanların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Hacci, şöyle devam etti:

"Şu an her şey yolunda. Asla söylenenlere inanmayın. Aksine bu günler ferahlık günleridir. Güvendesiniz, her şey daha da güzel olacak. Henüz 4 gün oldu ama işlerimiz yoluna girdi. Asla hiçbir kötülük görmedik. Gece gündüz güvende hissediyoruz."

"ÖSO'CULAR BİZİM AKRABAMIZ, KOMŞUMUZ"

Mazin Hac Hasan isimli bir esnaf da "Köy alındıktan sonra sabahleyin hemen dükkanımı açtım. Çünkü biliyorum ki gelenler bizim ehlimizdi. Bizden kişilerdi. ÖSO'cular bizim amcamızın, halamızın çocukları, kuzenlerimiz, akrabalarımız, komşularımız." dedi.

Hac Hasan Meryemeyn'in terörden arındırılmasının hemen ertesi günü sokakların dolduğunu, insanların hayatlarına döndüğüne işaret eden Hasan, şunları anlattı:

"Afrin'de ve etrafta söylenen 'Sizi öldürecekler' sözleri asla gerçeği yansıtmıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Afrin'deki arkadaşlarıma da asla endişe etmeyin korkmanıza gerek yok dedim. Burada Kürtlere muamele çok iyi. Hiç bir ayrım yok." dedi.

Civar köy sakinlerine korkmalarına gerek olmadığını ilettiklerini aktaran Hac Hasan, operasyonun başlangıcında Afrin yolunun kapanmasından dolayı şehre gidip gelemediğini bu sebeple işlerinin biraz zayıfladığını ancak şu an her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

"TÜRK ASKERİ VE ÖSO'NUN MUAMELESİNDEN ÇOK MUTLUYUZ"

Meyremeyn'de bakkal sahibi olan Ahmed el-Ali ise, "ÖSO'nun buraya gelmesini iki buçuk yıldır bekliyoruz. Çok mutlu olduk ve rahatladık. Bizler ve Kürtler kardeşiz asla aramızda bir fark yok. Allah bize Kürtler ya da Araplar diye hitab etmedi, 'Ey İnsanlar' diye hitab etti, peygamberimiz ise Araplara yada Kürtlere değil tüm aleme rahmet olarak gönderildi." dedi.

"Türk askeri ve ÖSO'nun bize muamelesinden çok mutluyuz. Burada ekmek dağıttılar. Daha önce burada diktatör bir örgüt vardı." diyen Ahmed el-Ali, "Yolları kesiyorlardı. Kurtarılmış bölgelere gitmek isteyen vatandaşlardan pasaport istiyorlardı. 100 bin Suriye lirası istiyorlardı. Arap ya da Kürt fark etmez bir vatandaş kontrol noktasında geçmek için 2 bin Suriye lirası istiyorlardı. Bir de ziyaret kartı gerekiyordu bu kart ise 10 bin Suriye lirası tutuyordu." şeklinde konuştu.

"HER ŞEY DAHA GÜZEL OLACAK"

Meryemeyn'de berberlik yapan Muhammed Hacı Hasan ise, Türk askeri ve ÖSO'nun köyü temizlemesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Hacı Hasan, "Çok şükür bölücülerden kurtulduk. Türk ordusundan yada ÖSO'dan asla kötü bir muamele, kötü bir davranış görmedik. Her şey çok normaldi. Zamanla biraz daha fazla istikrar gelecek ve her şey daha güzel olacak" diye konuştu.

TSK ve ÖSO'nun yürüttüğü harekatta şimdiye kadar 190'ı köy ve 39'u kritik nokta olmak üzere 229 nokta terörden temizlendi.

Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.