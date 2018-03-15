Son Dakika Haberi: Afrin'de 4 köy teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 4 köyü daha teröristlerden kurtarırken, ilçe merkezine ait dış mahallerin yaklaşık 600 metre yakınına ulaştı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Kafer Çil ile kuzeybatıda Mabatlı beldesine bağlı Birka, Alicaro ve Hamoraco köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

AFRİN MERKEZDEKİ KUŞATMA SIKILAŞTI

Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmış oldu.

Mabatlı beldesine yönelik operasyonlar batı yönünde sabah saatlerinden itibaren hız kazandı.

237 NOKTA KONTROL ALTINA ALINDI

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 198'i köy ve 39'u kritik nokta olmak üzere 237'ye ulaştı.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.



(TSK tarafından 20 Ocak'ta Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD ve YPG'li teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda 55. Güne girildi.)

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.