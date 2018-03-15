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Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Teröristler için çember iyice daraldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu, bertaraf edildi. Teröristler için çember iyice daraldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 12:20
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Teröristler için çember iyice daraldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Kalın, "Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu bertaraf edildi. Çember iyice daraldı teröristler için. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz" dedi.

"AFRİN'İN YÜZDE 70'İNDE GÜVENLİK SAĞLANMIŞ DURUMDA"

Harekatın başarıyla sürdüğüne işaret eden Kalın, "(Afrin) Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda." dedi.

"SÖZ KONUSU OLAMAZ"

ABD'de Dışişleri Bakanlığı'nda yaşanan görev değişimine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan İbrahim Kalın, "Tillerson'ın yerine Pompeo geldi diye mutabık kaldığımız çerçeveden vazgeçilmesi diye bir şey söz konusu olamaz" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Teröristler için çember iyice daraldı
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