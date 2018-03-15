Son Dakika Haberi: Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi…

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 55'inci güne girildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3 BİN 524 OLDU

Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 80'i son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 524 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.