Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doktorlarımıza saldıranların teröristten farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşularından satır başlıkları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi, son bilgileri verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de önemli açıklamalar

"Güneydoğu'da teröristler okulları hastaneleri bombalamadı mı? Yakmadı mı? Kürtlerin temsilcisiyim diyorsun benim kürt vatandaşımın hastanesini yakıyorsun. Bunlar bu şekilde cani. Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3486'ya çıktı. Afrin'e girdik giriyoruz iyice yaklaşmış vaziyetteyiz. Bizim derdimiz işgal değil, terör koridorunu teröristlerden temizlemek. Geri adım yok sonuna kadar."

"ONLARIN SİLAH GETİRDİĞİ YERE BİZ İNSANİ YARDIM GÖTÜRÜYORUZ"

Erdoğan, terör örgütleriyle iş birliği yapan ABD'ye de seslendi.





"PYD/YPG. Ey ABD bak bunlar PKK'nın ta kendisi. PKK'yı terör örgütü olarak tanıyorum diyorsun senin subayın askerin onunla kol kola benim askerimle savaşıyor. Onların silah getirdiği yere biz Kızılayımızla AFAD'ımızla Diyanet Vakfı'mızla insani yardım götürüyoruz farkımız bu."

"KOALİSYON GÜÇLERİ YPG/PYD İLE BİRLİKTE HAREKET EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve koalisyon güçlerinin Suriye'de bulunmasına, "Onların burada ne işi var, kimi korumaya geliyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.

"911 km sınırımız var kolay değil ABD'nin burada sınırı mı var? Koalisyon güçlerinin burada sınırı mı var? Ne işi var onların burada? Niye geliyorlar, kimi korumaya geliyorlar? Suriye zaten Rusya ile birlikte şu anda hareket ediyor öyleyse koalisyon güçleri kimle hareket ediyorlar söyleyeyim. YPG ve burada hareket ettiği PYD."





"O 3. DÜNYA SAVAŞI ANLAMINA GELİR"

"Suriye'de 20 üs kuruldu. Niye kuruldu bunlar? Bu üsler burada niye var?" diyen Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

"Ya Türkiye ya İran. Herhalde Rusya değil. O 3. Dünya savaşı anlamına gelir. Bunları hep konuşuyoruz. Herşeye hazır olacağız."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TIP Bayramında önemli açıklamalar

"SİZE KALKAN ELLERİ AFFETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Bizim medeniyetimizde tıp ilmiyle meşgul olmak Allah'ın mucizelerine de şahit olmak demektir. Lokman Hekim hikayeleri bunun örneği. Devasa dünyaya bakmaya gerek yok insanın yaradılışındaki bir damla herşeyi anlatıyor. İnsan hayatına doğdan dokunan hayatın kalitesini yükselten bir konumda bulunuyorsunuz. Size kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bunların teröristten hiçbir farkı yoktur. Bizim için teröristlerin konumu neyse bunlarında odur.



"MEHMEDİMİZ O ZAMAN HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU"

Millet olarak biz bu ülkeyi kahramanlıklar üzerinde kurduk. Hala da aynı şekilde yaşatıyoruz. Hekimlerimizin kahramanlıkları bu tablonun bir parçasını oluşturuyor. Şuanda onlar cephedeler. Bir taraftan Mehmedimiz savaşırken onlarda arka planda tedavileri için hazır kıta bekliyorlar. Balkan savaşında, 1. Dünya Savaşı'nda hekimlerimizin yaptığı hizmetler varki insanın gözleri yaşarıyor. Mehmedimiz bir başka düşmanla mücadele ediyordu o zaman. O da hastalıklardı.





"TÜFEKLERİ ONA SARILMIŞ DONARAK ŞEHİT OLMUŞLARDI"

Çanakkale Savaşı'nda cephe gerisinde hastalıktan hayatlarını kaybetmişler. Aynı şekilde Sarıkamış'ta da soğuk ve hastalık vardı. Benim dedemde orada donarak öldü. Sarıkamış'ta çıkarılan askerlerin üstlerinin çıplak olduğu görülür. Ayaklarında çarıkları yoktu. Tüfekleri ona sarılmış donarak şehit olmuşlardı. Şimdi askerlerimiz cephede her türlü şartlarda koşullarda donanımlara haiz giysileriyle. Ne gerekiyorsa yapacağız.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRILARA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Zeytin Dalı'nda tüm sorumluluğu üstlenerek cephe hattına koşan Yelda hemşiremiz gibi. Çığ altında kalan askerlerimize yardım için gittiği dağda mahsur kalan Samet Akar gibi kardeşlerimiz olduğunu biliyoruz. Görev yaptığı hastaneyi terketmeyen Ömer Faruk Bilen gibi nice kardeşlerimiz olduğunu biliyoruz. Hiçbir acı hiçbir mazeret sağlık personele fiziki saldırı yapılmasını normal gösteremez. Sağlık çalışanlarımızın daima yanlarında olduğumuzun, onlara yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.





"EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN 320 BİN VATANDAŞIMIZ FAYDALANIYOR"

Türkiye'nin dünya çapında iddialı olduğu alanlardan biri sağlık hizmetleridir. 300 hastane ve tedavi kurumuyla millete daha kaliteli hizmet veriyoruz. Nüfusumuz millet olarak en büyük gücümüzdür. Bunu korumak zorundayız. Evde sağlık hizmetinden 320 bin vatandaşımız faydalanıyor. Şehit hastanelerimiz bu benim geleceğe yönelik projelerim içerisindeydi. Bunlara başladık. 30 büyük şehrimizde olması şart. Sağlıkta bir millileşme ve yerlileşme anlayışına ulaşmalıyız. İlaç meselesinde çok önemli adımlar atacağız. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenleri hep hüsrana uğrattık aynı şekilde de devam edeceğiz.

SAĞLIKÇILARIN YIPRANMA PAYI VE EMEKLİLİĞİ

Tüm sağlıkçılarımızın yıpranma payı konusunu Başbakanımızla da paylaştım. Bu konuda hükümetimizin şuanda programı içerisinde. Emeklilikle ilgili sorunlarında bu paket içerisinde hükümetimiz masaya yatırmış şekilde. En kısa zamanda neticesini almış oluruz.