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Düşen uçakta yaşamını yitiren Zeynep Coşkun yarın toprağa verilecek

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelirken İran'da düşen özel uçakta yaşamını yitiren Bursalı iş insanı Orhan Coşkun'un üç çocuğunun ortancası olan mimar Zeynep Coşkun (28), yarın Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 12:16
Düşen uçakta yaşamını yitiren Zeynep Coşkun yarın toprağa verilecek

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait özel jetin, İran'ın güneydoğusundaki Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi sonucu, uçakta bulunan iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu yaşamını yitirdi.

YARIN AİLE KABRİSTANINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Uçak kazasında yaşamını yitiren Zeynep Coşkun'un cenazesi dün öğleden sonra Bursa'ya getirilip morga konuldu. Zeynep Coşkun'un cenazesi yarın Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Görükle'deki aile kabristanında toprağa verilecek.

DÜĞÜNÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORDU

Yakınları, 12 Mayıs'ta İstanbul'da nişanlı olduğu Arda Efe ile evleneceğini belirttikleri Zeynep Coşkun'un, düğünü sabırsızlıkla beklediğini, hazırlıklara günler öncesinden başladığını söyledi.

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Düşen uçakta yaşamını yitiren Zeynep Coşkun yarın toprağa verilecek
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