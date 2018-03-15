Kim gelirse gelsin duruşumuz bellidir

BUGÜN NELER OLDU

Başbakan Binali Yıldırım, 6. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Seyahat öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, sürpriz bir şekilde görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson için "A şahsı gider, B şahsı gelir, onlar Amerika'nın iç meseleleridir. Türkiye'nin kim gelirse gelsin duruşu bellidir, gayet nettir" dedi. Yıldırım şunları söyledi:ABD Başkanı'nın verdiği kararı bizim değerlendirmemiz gereksiz. Göreve getirdi, gerek gördü görevden de aldı. Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değil. Yıllara sari bölgede müttefik, stratejik ortak olarak düşündüğümüz Amerika ile bazı sorunlar yaşadığımız sır değil.Özellikle başımızı ağrıtan PKK ve onun uzantısı PYD/ YPG gibi örgütlerin, Amerika'nın adeta koruması altında masum insanların canını yakması bizim de canımızı sıkıyor. O yüzden bölgede güvenliği sağlamak, bölgedeki insanların huzurunu tekrar getirmek için bir faaliyet içindeyiz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı faaliyetleri bu çerçevede ele alınabilir. Bunun dışında başkaca rahatsız edici durumlar ortaya çıkarsa buna da gerekli karşılığı Türkiye verecektir.Ümit ederiz ki Amerika er geç bu yolun yanlış olduğunu anlar ve yıllardan beri bölgenin güvenliği, küresel güvenlik için fedakarca katkı sağlayan Türkiye ile daha sağlıklı bir ilişki geliştirmiş olur. A şahsı gider, B şahsı gelir, onlar Amerika'nın iç meseleleridir. Türkiye'nin kim gelirse gelsin duruşu bellidir, gayet nettir. Gelen vatandaşın veya bakanın Türkiye hakkında ne düşündüğünün de bizim açımızdan çok fazla önemi yoktur.Türkiye ile Azerbaycan bir millet, iki devlettir. Özellikle son yıllarda bölgede gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri Kafkasların, Orta Asya'nın güvenliği ve geleceği açısından hayati öneme sahip. Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da mevkidaşı Artur Rasizade ile bir araya geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümünü tebrik eden Başbakan Yıldırım görüşmede Azerbaycan'ın terör örgütü FETÖ ile mücadelesinden dolayı teşekkür etti.BaşbakanBinali Yıldırım, Bakü'de APA Haber Ajansı ve AZ TV'ye röportaj verdi. Türkiye'nin Suriye'nin bir karış toprağında gözü olmadığını belirten Yıldırım, ABD'nin Suriye'de terör örgütlerine verdiği desteğe de tepki gösterdi. Yıldırım, Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin belli olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: "Teröre karşı mücadelede arkasında ABD de olsa Türkiye için farketmez ve gereği neyse yaparız. ABD, Türkiye'de demokratik düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışan FETÖ liderine sahip çıkmamalı ve derhal iade etmelidir. Bizim için ciddi tehdit olan teröre karşı net bir tavır sergilemeli ve teröristlerle iş birliğinden vazgeçmelidir. Türk halkının olumlu kanaatini kazanacak adımlar atmalıdır. Bazı dostlarımızın bölgedeki faaliyetleri bizi rahatsız ediyor. Terör örgütleriyle iş birliği yapıp başka terör örgütlerini yok etmek gibi bir yanlış içerisinde olan NATO ülkeleri var. Onların bir an önce bu yanlıştan dönmesini istiyoruz.