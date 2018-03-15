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YPG/PKK'nın anlaşmazlığa düştüğü arabulucuya susturuculu infaz

Örgütün, Rakka'da kurduğu sözde sivil meclisi yönetmek için kullandığı Alluş, son zamanlarda YPG/PKK'yla görüş ayrılığına düşmüştü. Suriye'nin Rakka ilinde YPG/PKK ile Araplar arasında arabulucuk yapan ancak terör örgütüyle anlaşmazlık yaşayan Ömer Alluş, öldürüldü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 14:23 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 15:15
YPG/PKK'nın anlaşmazlığa düştüğü arabulucuya susturuculu infaz

AA muhabirinin, Suriye'de YPG/PKK işgalinde bulunan Rakka'daki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Alluş Tel Ebyad'daki evinde öldürüldü. Yapılan incelemede Alluş'un susturucu takılmış bir silahla vurulduğu tespit edildi.

YPG/PKK'nın siyasi kanadı PYD'ye bağlı faaliyet gösteren ve içinde bazı Arapların da yer aldığı "Suriye Demokratik Meclisi İlişkiler Ofisi" üyesi olan Alluş, aynı zamanda örgütün kontrolündeki sözde Rakka sivil meclisinde "genel ilişkiler komite başkanı" şeklinde biliniyordu.

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Örgütle Araplar arasındaki kilit arabuluculuk rolünü üstlenen Alluş, YPG/PKK'nın direktiflerini Rakka'daki sözde meclise aktarıyordu.

Ancak Alluş'un Araplarla uzlaşma yanlısı bazı girişimleri nedeniyle son aylarda örgütle görüş ayrılıkları artmıştı. Öldürülen arabulucunun, Rakka ve Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesinde örgüt etkisini azaltacak bazı fikirler öne sürdüğü ortaya çıkmıştı.

Örgütle anlaşmazlığı derinleşen Kürt kökenli Alluş, Suriye Müstakbel isimli bir parti kurma hazırlığına başlamıştı.

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YPG/PKK'nın anlaşmazlığa düştüğü arabulucuya susturuculu infaz
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