Afrin'de son dakika! Kritik bölgeler teröristlerden temizlendi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

2 KÖY VE 2 TEPE TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 2 köy ve iki tepeyi daha teröristlerden kurtardı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in güneyindeki Cinderes beldesine bağlı Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepeleri YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

253 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 210'u köy ve 43'i kritik nokta olmak üzere 253'e ulaştı.

Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmıştı.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

Afrin halkının YPG zulmünden kaçışı!

TSK VE ÖSO SİVİLLER İÇİN GÜVENLİK KORİDORUNU AÇIK TUTUYOR

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.