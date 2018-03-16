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Mersin'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Narkotik ekiplerinin Mersin'de bir eve düzenlediği operasyonda 78 kilogram esrar ele geçirdi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 17:42
Mersin'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Mersin'de, polis ekiplerinin bir eve düzenledikleri operasyonda 78 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler H.İ.K. ile O.Ş. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ise 78 kilogram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Mersin'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi
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