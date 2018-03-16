PKK liderleri Afrin’den kaçıyor

Zeytindalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin'de şehir merkezinden sivillerin tahliyesine devam ediliyor. Harekatın 56. gününde öldürülen toplam terörist sayısı 3530 olurken, PKK/PYD'nin sözde liderleri bölgeden kaçmaya başladı. TSK'nın kısa sürede şehir merkezini kontrol altına alacağı söylendi.

PKK/PYD SÖZDE LİDERLERİ ESED REJİMİNİN ARAÇLARI İLE RAKKA'YA GÖTÜRÜLECEK

Dün gece saat 21.00 sıralarında Afrin'den birer ikişer sivil araçlarla kaçıp Basuta'ya gelen PKK terör örgütü liderleri, buradan da Neble'ye ve daha sonra Muşa askeri kampı civarında bulunan Tel Şair köyüne gitti. Basuta'dan ayrılan ikinci grup terörist liderleri ise, Tel Rifat'tan geçerek Fafin köyüne gitti. Tel Şeir ve Fafin köylerinde toplanan PKK/PYD liderlerinin buradan rejimin hazırladığı otobüslerle Rakka'ya götürüleceği kaydedildi.