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PKK operasyonunda yakalanan kişi bakın kim çıktı

İzmir'de, polisin nevruz öncesi düzenlediği ve terör örgütü PKK/KCK üyelerinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin önemli detay ortaya çıktı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 11:34
PKK operasyonunda yakalanan kişi bakın kim çıktı

Polisin operasyon düzenlediği apartmanda oturanlardan 1 kişi, ekipleri görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan ve PKK üyeleriyle aynı apartmanda oturan kişinin, 'FETÖ üyeliği' gerekçesiyle ihraç edilen öğretmenlerden Z.A. olduğu belirlendi. Eşi de 'FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan Z.A.'nın emniyette arama kaydının bulunduğu öğrenildi.

"SON TERÖRİSTE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Öte yandan nevruz öncesi kentte her önlemi en ince ayrıntısına kadar düşünüp, aldıklarını vurgulayan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Hangi örgüt olursa olsun; son terörist temizleninceye kadar mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.

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PKK operasyonunda yakalanan kişi bakın kim çıktı
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