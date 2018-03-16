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Van’da EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesindeki metruk bir bina ve bahçesinde el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 17:18 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 17:18
Van’da EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, 15 Mart 2018 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan metruk bina ve bahçesinde arama yapıldı. Aramada, EYP yapımında kullanılmakta olan 30 adet çakmak gazı dolum tüpü, 615 gram nevi belirsiz toz madde, çok sayıda metal bilye, yaklaşık 2 metre uzunluğunda kablo, 1 adet orta boy jelikon bidon, ağzı bantla sarılı küçük şeffaf bidon ele geçirilmiştir. Elde edilen mühimmatla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

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Van’da EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
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