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Son dakika... Afrin'deki teröristler araçları yakıyor

İHA'ların kayıt altına aldığı son dakika görüntülerde Afrin'deki teröristler araçları yakıyor. Araçların yakılmasıyla sivillerin kaçışı engellenmeye çalışılıyor.

Giriş Tarihi: 17.3.2018 10:30 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 10:50
Son dakika... Afrin'deki teröristler araçları yakıyor

TSK'nın Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. YPG/PKK'lı teröristler, TSK ve ÖSO güçlerinin kuşattığı Afrin şehir merkezindeki sivillere zulmetmeye devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarının Afrin merkezde araçları ateşe verdiği anlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülendi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından paylaşılan İHA görüntülerine, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çevresi kuşatılan Afrin şehir merkezinden sivillerin çıkışını engellemek isteyen teröristlerin, birer tanker, kamyon ve otomobili ateşe verdiği anlar yansıdı.

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Son dakika... Afrin'deki teröristler araçları yakıyor
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