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Afrinli aileyi YPG/PKK mayını babasız bıraktı

Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin Afrin'den kaçmasını engellemek için yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu eşini kaybeden Suriyeli anne ve 4 çocuğu tedavi için Türkiye'ye getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 15:09 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 15:27
Afrinli aileyi YPG/PKK mayını babasız bıraktı

Terör örgütü YPG/PKK'nın yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu Suriyeli baba hayatını kaybetti, anne ve 4 çocuğu ise yaralandı. Türkiye'nin sahip çıktığı anne ve 4 çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Anne Şeyh Hasan: Terör örgütü köyümüzü ve tüm köyleri mayınla döşedi. Biz otomobille yolda giderken patlama oldu. Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin Afrin'den kaçmasını engellemek için yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu eşini kaybeden Suriyeli anne ve 4 çocuğu tedavi için Türkiye'ye getirildi.

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Afrinli aileyi YPG/PKK mayını babasız bıraktı
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