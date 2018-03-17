Afrinli aileyi YPG/PKK mayını babasız bıraktı

Terör örgütü YPG/PKK'nın yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu Suriyeli baba hayatını kaybetti, anne ve 4 çocuğu ise yaralandı. Türkiye'nin sahip çıktığı anne ve 4 çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Anne Şeyh Hasan: Terör örgütü köyümüzü ve tüm köyleri mayınla döşedi. Biz otomobille yolda giderken patlama oldu. Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin Afrin'den kaçmasını engellemek için yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu eşini kaybeden Suriyeli anne ve 4 çocuğu tedavi için Türkiye'ye getirildi.