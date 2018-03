Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin her an düşebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin her an düşebilir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da yaptığı konuşmada " Afrin her an düşebilir" dedi.

Giriş Tarihi: 17.3.2018 18:00 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 18:37