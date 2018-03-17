Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması: Sizlere her an müjdeyi verebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de konuşuyor.

AK Parti Olağan İl Kongresi öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık an meselesi, Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz. Afrin'de 3569 teröristin etkisiz hale getirildi" dedi.

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Erdoğan şunları söyledi: Fransızlar Mardin'i teslim almak için şehre geldi. Belediye meydanında toplanan ahaliye niçin geldiğini açıkladı. Urffalılara yaptıkları zulümleri anlatarak. İşgale direnmezlerse Mardin'i bir Avrupa şehri haline getirir. Mardinli bir ileri gelen "Burası bir Suriye şehri değil. Binlerce yıllık Anadolu şehridir. General Mardin'i işgale yeltenirse karşısında kadınıyla çocuğuyla Mardinlileri bulacaktır. Arkasına bakmadan gitsin" demiştir. Mardin böyle bir anlayıştan geliyor. Şu Mardin ne çileler çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Mardin Olağan İl Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"ÇOK AZ ZAMAN İÇERİSİNDE AFRİN İLE İLGİLİ MÜJDEYİ VERECEĞİZ"

Bize Suriye topraklarından çıkın diyorlar. Biz 780 bin km'ye nerelerden geldik biliyor musunuz? 18 milyon km'den buralara geldik. Bir terör koridoru ki oradan devamlı taciz ediliyoruz. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa taciz ediliyor. Sabır sabır sabır... Yetti artık dedik. Öyleyse gireceğiz... Bize dost görünenler girmeyin dedi. Sizi çok dinledik girmedik. Ne oldu? Roketlerle devamlı tacizler devam etti. Dedik artık durmayacağız. Ya Allah bismillah yürüdük. Çok az zaman içerisinde Afrin ile ilgili müjdeyi vereceğiz. Ne dedik: Bir gece ansızın gelebiliriz. Neler yapmışlar oralarda... Tüneller açmışlar, bu tünellerde kamyonlar gidebiliyor düşünün. Bize dost görünenlerin onlara verdiği silahları gördünüz. Yalan bunlarda su gibi. Dürüst olun dürüst bizi aldatamazsınız. Yalanlarınız ortada. İşte kasa kasa silahlar, mermiler.