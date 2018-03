Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması: Sizlere her an müjdeyi verebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması: Sizlere her an müjdeyi verebiliriz Son dakika haberi... AK Parti Olağan İl Kongresi öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık an meselesi, Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz. Afrin'de şu an itibarıyla 3569 teröristin etkisiz hale getirildi" dedi.

Giriş Tarihi: 17.3.2018 13:29 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 14:01