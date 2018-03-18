Ataşehir Belediyesi CHP’nin Çiftlikbank’ı

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 akrabasının, Ataşehir Belediyesi'nde bankamatik memuru olduğu belirlendi. İddialara göre; İçişleri Bakanlığı'nca yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında görevinden uzaklaştırılan CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi döneminde; Kılıçdaroğlu'nun akrabaları olduğu öne sürülen Bülent, Can, Eren, Erhan, Gamze ve Yüksel Karabulut 2007'de Ataşehir'de kurulan "Uzmanlar Bilişim Temizlik" adlı şirket üzerinden Ataşehir Belediyesi'nde çalıştı, işe gitmeden maaş aldı. Kılıçdaroğlu, "Karabulut soyadı neden Kılıçdaroğlu olarak değiştirildi?" sorusuna "Dedemle kardeşi, onların çocukları bizler, çok sayıda Karabulut var ailede. 7 Hüseyin Karabulut, 8 Hasan Karabulut gibi. Rahmetli babam soyadını değiştirdi. Aileden tepki gelmedi. Siyasete atılınca 'Vay efendim soyadını değiştirdi' dendi. Babam değiştirdiği için bizimki de otomatik olarak değişiyor" demişti.Kılıçdaroğlu, yeğenleri ve kuzenleri de dahil 70 akrabasını hiçbir sınava gerek duymadan genel müdürlüğünü yaptığı dönemde SSK'da işe başlatmıştı. Öte yandan CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'nda görev yapan bazı isimlerin de Uzmanlar Bilişim Temizlik şirketi üzerinden belediyede çalıştığı ve birçoğunun işe gelmeden maaş aldığı tespit edildi. Ataşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Belediyemiz bünyesinde çalışan personelimizin hangi siyasi görüş veya partiden olduğu hiçbir zaman sorgulanmamıştır" denildi. Açıklamada belediyede işe gelmeden maaş alan personel olmadığı öne sürüldü.İşteAtaşehir Belediyesi'ndeki bazı bağlantılar:Battal İlgezdi'nin akrabaları olduğu iddia edilen Barış İlgezdi, İlker İlgezdi ve Cem Özgür Özdemir ile milletvekili eşi Gamze Akkuş İlgezdi'nin yakını Oğuz Kaçmaz belediyede çalıştı.CHP'li vekil Gürsel Tekin'in kardeşi Cevdet Tekin'in kızı Nevin Tekin belediyede Uzmanlar Bilişim Temizlik adlı şirket üzerinden çalışıyor.CHP Ataşehir İlçe Teşkilatı'ndan; başkan yardımcıları Ertuğrul Baysal, Ömür Karabey, Ali Yeğin, Haydar Saraçoğlu, gençlik kolları başkanı Alican Aykaç, kadın kolları başkanı Hamiyet Ardıbatan, sekreter Celal Yalçın, yönetici Metin Çakır, yedek üyeler Mesude Nasuhbeyoğlu ve Sercan Öztürk, Ferhatpaşa temsilcisi Susan Yangır, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak'ın yakını Yıldız Altınkaynak ile CHP Ümraniye ve Sancaktepe Gençlik Kolları'ndan Mertcan Arslan ve Ahmet Ekrem Demirkol'un "bankamatik memur" olduğu öne sürüldü.Battal İlgezdi'nin yeğeni Özkan Kınalı'nın yaptığı Oda Kule 1-2'nin arsa ortaklarından Mehmet Karaköse'nin oğlu Evren Karaköse uzun yıllar Ataşehir Belediyesi'ne gelmeden maaş aldı. 6 aydır aktif çalışıyor. Eşi Gültaze Karaköse de 2009-2014 yıllarında CHP Ümraniye Belediye Meclis Üyesi'ydi.2014 muhtar adayı İsa Günalan, eski Yenisahra Muhtarı Şeref Uzun, YARSAV Başkan Yardımcısı Hüseyin Köse'nin kardeşi Osman Selçuk Köse, eski Yargıtay üyesi Ah. Ceylani Tuğrul'un yakını M. Akif Tuğrul.1 Mayıs 2013'te molotof atarken kafasına biber gazı kapsülü değince komaya giren Dilan Alp de sadece cuma günleri belediyeye gidip maaş alıyor. Alp, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla özel üniversitede okutuluyor.